Это – реальный вызов: что Украина должна делать на фоне переворота в Нигере

События в Нигере выглядят для большинства украинцев очень далекими, неинтересными и неважными. Военный переворот в Нигере стал четвёртым в странах Западной Африки за 2 года. Все – при том или ином участии России.

Российские флаги на улицах в этих странах – манипуляция, но она накладывается на вполне реальные негативные чувства по отношению к Западу вообще и Франции в частности. Россия хочет выглядеть как "кормилец" – из-за поставок зерна и удобрений и "защитник" – из-за деятельности Вагнера и других российских частных военных компаний.

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Стратегия примитивна, но рабочяя. Более того, Запад еще не нашел эффективной "вакцины" против нее, особенно на фоне того, что китайцы активно используют Россию в целях контроля над Африкой. Наша война с Россией замедлила усилия России на этом континенте, но не прекратила их.

События в Африке, конечно, потребуют от Запада ежедневного внимания, что будет отвлекать его от нас, но не критично, ведь это все рассматривается в едином контексте противостояния с Россией.

Как Украине справиться с вызовом

Однако – это реальный вызов. К тому же в Африке все сейчас рассматривается через призму ориентации на Запад или неЗапад, нас видят как страну, касающуюся Запада, и соответственно так и формируется отношение к нам. А Запад в Африке почти никакого позитива не вызывает и не только из-за колониального прошлого.

Это как раз тот случай, когда наше стремление стать частью Запада – ценностно и политически – создает нам новые вызовы, которые только разговорами и поставками зерновых не уладить. Но в Африке очень хорошо заходит способность быть сильным и не идти на компромиссы – знаю по личному общению.

Украина сломала миф о "непобедимости" России и российской армии – это должно стать составной частью нашей мягкой силы в Африке. Конечно, не только на словах, а с готовностью поделиться опытом после войны – это может сделать нас уникальными в Африке и создать новый, уже не постсоветский имидж Украины.