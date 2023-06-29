Пригожин еще может понадобиться Путину: почему диктатор не торопится ликвидировать мятежника

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после неудачной попытки "переворота" в России улетел в Беларусь. Диктатор Владимир Путин не спешит уничтожать мятежника, потому что он может ему еще понадобиться во время контрнаступления ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, когда будет активное продвижение ВСУ, Путин может вызвать Пригожина в Кремль.

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Пригожин разрушает систему

Ступак отметил, что Пригожин разрушает систему, которая сложилась в России. Он далеко не всегда подчиняется законам Кремля и всегда имеет возможность говорить с Путиным лично. Диктатор должен был ликвидировать главаря зэков, однако Пригожин еще понадобится Путину.

Чтобы поддержать свой режим, он должен уничтожить Пригожин. Однако Пригожин еще может понадобиться Путину, когда Украина будет продвигаться. Когда начнется основная стадия контрнаступления ВСУ, Пригожина снова могут позвать в Кремль и попросить о некоторых услугах на фронте,

– предположил он.

Ступак о мятеже Пригожина: смотрите видео

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