"Никого не оскорбляли, ничего не ломали": в госдуме нет претензий к вагнеровцам

В России проводят массовые курсы переобувки на лету. Ведь после захвата Ростова Пригожина власти называли предателем, а теперь оправдывают его наемников.

В российской госдуме заявляют, что в вагнеровцы никого не оскорбляли, пишут росСМИ. В то же время, уже размышляют над тем, как урегулировать деятельность ЧВК, передает 24 Канал. Напомним, что на официальном уровне частные военные компании в России якобы запрещены.

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К вагнеровцам претензий нет

По словам главы комитета госдумы по обороне Андрея Картаполова, в Ростове вагнеровцы якобы "ничего плохого не делали". Более того, якобы "выполняли приказы своего командования".

Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет никаких претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет,

– говорит Картаполов.

То есть 15 ликвидированных российских военных, уничтожены не менее 6 вертолетов и один самолет – это ничто. Людей же никто из вагнеровцев якобы не обидел. У Картаполова, по-видимому, стокгольмский синдром. Если же серьезно, то нам не стоит удивляться. Просто до Москвы Пригожин не дошел, так и он не успел изрядно волноваться из-за этого.

Зеков-убийц оправдывают изо всех сил

Чиновник также прокомментировал, могут ли запретить ЧВК "Вагнера". По новой методичке он изо всех сил сливал Пригожина и даже цитировал Сталина. Мол, "дети за родителей не отвечают". То есть убийц, сидевших в тюрьме, он назвал детьми. Это сравнение ни на одну голову не налезает.

Он считает, что российские минобороны и генштаб должны поразмыслить над тем, как использовать потенциал вагнеровцев. Чтобы их можно было использовать "максимально, но в мирных целях".

Надо, наверное, сменить руководство. Поставить туда кого-нибудь, кто будет более лояльным...

– говорит Картаполов.

Очевидно, он имел в виду, что он должен быть лоялен к российским властям. Да-да, Пригожин же в последнее время критиковал как Шойгу, так и Герасимова.

Что ждет ЧВК "Вагнера"

По словам депутата, пока до конца не определена судьба ЧВК "Вагнера". По его мнению, необходимо будет разобраться с рядом вопросов:

Что с ней будет?

Какие останутся подразделения?

Останутся ли они вообще?

Как они будут называться?

Кому будут подчиняться?

Ведь кроме тех подразделений, которые находятся в зоне "спецоперации", есть много сотрудников этого ЧВК в других местах,

– отметил Картаполов.

Заметим, что Пригожин после заявления о сворачивании мятежа должен был отправиться в Беларусь. Интересно, что с ним отсутствует связь. Доподлинно неизвестно, что с предателем. Не исключено, что с ним уже успели поквитаться.