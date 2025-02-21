Также конфликт могут спровоцировать политические силы, поскольку ситуация в России чрезвычайно непредсказуема. Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер отметил 24 Каналу, что в любой момент может появиться новый Евгений Пригожин, который поднимет восстание.

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Как в России может произойти мятеж

Как отметил Браудер, российское население серьезно недовольно из-за войны, которую начал Путин. Однако важно понимать, что чувства людей в России не имеют значения для власти – глава Кремля готов арестовать или убить любого, кто станет на его пути. Поэтому общественное мнение не влияет на решения Кремля. Диктатор пристально следит за любыми попытками переворота и держит под контролем все проявления неверности.

Несмотря на это, мятеж в Кремле во время войны в Украине является реальным сценарием, поскольку Россия остается политически непредсказуемой. При определенных обстоятельствах это может произойти достаточно легко,

– объяснил Браудер.

Если Путин продолжит вести войну, количество погибших солдат будет расти, и ему, вероятно, придется объявить всеобщую мобилизацию, что еще больше привлечет население к войне. В таком случае диктатор окажется в сложной ситуации, ведь народ может сказать: "Хватит, мы больше не поддерживаем это".

Напомним, летом 2023 года в России произошел кратковременный внутренний конфликт между министерством обороны, включая регулярную армию, и ЧВК "Вагнера", которую возглавлял Евгений Пригожин.

Масштабные действия начались 23 июня вечером и завершились 24 июня после переговоров между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и Пригожиным. В результате уголовное дело по "вооруженному мятежу" было закрыто, вагнеровцы отправились в "полевые лагеря", а Пригожин уехал в Беларусь.

Впоследствии самолет Пригожина разбился 23 августа в России. На его борту было 10 человек. Российские пропагандисты заявили, что тело главы ЧВК "Вагнера" якобы опознали. Самолет могли сбить или с С-300, или он упал из-за бомбы, которую заложили внутри.