Военная техника следует в Москву: появилось видео танков в Липецкой области

Пригожин и его вооруженное восстание не останавливаются ни на мгновение. Его наемники осели в Ростове и Воронеже. Теперь еще и известно, что вагнеровцы двигаются по Липецкой области.

Это свидетельствует только об одном: наемники ЧВК "Вагнера" продолжают свое движение на Москву. Причем едет в столицу серьезная техника, в том числе танки.

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Колонна техники двигается на Москву

Согласно имеющимся данным, техника вагнеровцев двигается по трассе М4. Танки и другие военные машины на прицепах едут в Москву. На кадрах, выложенных в сеть, можно увидеть сразу несколько танков. Эта колонна передвигалась по Липецкой области, которая еще ближе к российской столице.

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Колонна вагнеровцев двигается на Москву: смотрите видео

Собственно, в этом материале мы рассказывали о городах, в которые вошли вагнеровцы. Нас интересовало, насколько они далеко от Москвы. Вот Воронеж, расположенный к югу от Липецка, от столицы отдаляет каких-то 500 километров.

Пригожин объявил гражданскую войну

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин объявил вооруженное восстание Шойгу. Он также заявлял, что пойдет на Москву со своими наемниками, чтобы сменить военное руководство России.

Уже около 11:30 24 июня пресс-служба ЧВК "Вагнера" официально признала, что началась гражданская война.

В Воронежской области атакована одна из колонн ЧВК "Вагнер". Также работает авиация, используют чугун. Гражданская война официально началась,

– говорится в сообщении.

Предшествовали всему этому жалобы со стороны Пригожина. Он жаловался, что российские военные якобы атаковали тыловые позиции вагнеровцев. И что сделали это по указанию из Кремля.

Он предупредил, что около 25 тысяч его наемников примут участие в походе для смены военного командования России.

Интересно, что Путин не сразу же отреагировал на беспорядки внутри России. Вечером 23 июня Песков заявил, что президент знает о ситуации. Сам же глава государства обратился к россиянам лишь утром на следующий день.

В своем видеообращении Путин снова ударился в историю. В то же время он жаловался на жизнь в "трудные времена", когда "против нас Запад". И тут еще и нож в спину втыкают "лица", которые ставят личные амбиции выше.