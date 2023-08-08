Хунта закрыла воздушное пространство страны, ссылаясь на угрозу военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока.

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В ближайшие дни в Нигере будут решающими

26 июля в Нигере случился госпереворот – военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции демократического президента Нигера Мохаммеда Базума и взяли его в заложники, объявив "нового лидера". Страны Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) провели саммит и договорились ввести войска в Нигер, если там не вернут власть президенту Мохаммеду Базуму.

Незадолго до истечения срока действия ультиматума хунта Нигеру закрыла воздушное пространство страны и предупредила, что любая попытка войти встретит "энергичный и немедленный ответ", а "любое привлеченное государство будет считаться воюющим".

В понедельник хунта назначила бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейне новым премьер-министром, а Хабибу Ассумана – новым командующим президентской гвардией.

Делегация ЭКОВАС пыталась провести с хунтой переговоры, но тщетно. Однако теперь последние призывают делегацию вернуться и обсудить все.

Справка. Блок из 15 стран снова соберется на саммите в четверг 10 августа. Источник, близкий к ЭКОВАС, сказал, что на данном этапе не предполагается немедленное военное вмешательство, добавив, что путь к диалогу остается открытым.

Представительница США приехала в Нигер: ей отказали во встрече с президентом

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в столицу Нигера Ниамей и встретилась с командирами хунты. Они отказали ей как во встрече с самопровозглашенным "лидером" (генералом Абдурахаманом Чиани), так и с настоящим президентом Мохамедом Базумом, который сейчас находится в плену.

Нуланд назвала командиров "невосприимчивыми к США" и призвала вернуть в страну конституционный строй. Она добавила, что Штаты помогут стране в случае, если власть вернется к действующему президенту, однако те "не приняли предложение". Также Нуланд сообщила, что предостерегла хунту от ввода ЧВК "Вагнера".