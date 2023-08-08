Хунта закрила повітряний простір країни, посилаючись на загрозу військового втручання з боку західноафриканського регіонального блоку.

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Найближчі дні у Нігері будуть вирішальними

26 липня у Нігері стався держпереворот – військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції демократичного президента Нігера Мохамеда Базума та взяли його в заручники, оголосивши "нового лідера". Країни Економічного співтовариства держав Західної Африки (ЕКОВАС) провели саміт та домовилися ввести війська до Нігеру, якщо там не повернуть владу президенту Мохамеду Базуму.

Незадовго до закінчення терміну дії ультиматуму хунта Нігеру закрила повітряний простір країни й попередила, що будь-яка спроба увійти зустріне "енергійну та негайну відповідь", а "будь-яка залучена держава вважатиметься воюючою".

У понеділок хунта призначила колишнього міністра фінансів Алі Махамана Ламіна Зейне новим прем'єр-міністром, а Хабібу Ассумана – новим командувачем президентської гвардії.

Делегація ЕКОВАС намагалась провести з хунтою переговори, але марно. Проте тепер останні закликають делегацію повернутися та все обговорити.

Довідка. Блок із 15 країн знову збереться на саміті у четвер 10 серпня. Джерело, близьке до ЕКОВАС, сказало, що на даному етапі не передбачається негайне військове втручання, додавши, що шлях до діалогу залишається відкритим.

Представниця США приїхала до Нігеру: їй відмовили у зустрічі з президентом

Виконувачка обов'язків заступниці держсекретаря США Вікторія Нуланд приїхала до столиці Нігеру Ніамей та зустрілася з командирами хунти. Вони відмовили їй як у зустрічі з самопроголошеним "лідером" (генералом Абдурахаманом Чіані), так і зі справжнім президентом Мохамедом Базумом, який зараз перебуває у полоні.

Нуланд назвала командирів "несприйнятливими до США" та закликала їх повернути в країну конституційний лад. Вона додала, що Штати допоможуть країні у випадку, якщо влада повернеться до чинного президента, однак ті "не сприйняли пропозицію". Також Нуланд повідомила, що застерегла хунту від введення ПВК "Вагнера".