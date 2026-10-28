Путина могут отстранить силой: Березовец описал сценарий переворота в России

В России может произойти силовой переворот, если Кремль столкнется с серьезным военным поражением или экономическими проблемами. Такой сценарий не является неизбежным, однако внутренние противоречия и борьба за власть могут ослабить режим Владимира Путина.

Подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил территориальной обороны Тарас Березовец в интервью 24 Каналу объяснил, при каких условиях возможно отстранение российского президента.

Что может привести к перевороту в России?

По словам Березовца, базовым сценарием для России остается длительное существование нынешней системы власти, которая будет постепенно ослабевать. В то же время серьезное военное поражение или осознание того, что затягивание войны лишь увеличивает потери, могут создать предпосылки для силового отстранения руководства страны.

Базовым сценарием я бы назвал возможный переворот с участием силовых структур и военных,

– отметил подполковник.

Он напомнил о мятеже главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его марше на Москву. Эти события показали, что российская система власти не является полностью защищенной от внутренних потрясений.

Переворот или отстранение Путина силой пока не выглядят неизбежными. Одним из факторов, которые могут изменить ситуацию, он назвал серьезные экономические проблемы России.

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Почему режим Путина может долго удерживаться?

Березовец не прогнозирует скорого падения российской власти. Нынешняя система оказалась устойчивой благодаря механизмам контроля, подавлению оппозиции и отсутствию идеологических ограничений, характерных для Советского Союза.

Я не верю в скорое падение кремлевского режима. Точнее, как аналитик, я пока не вижу предпосылок для этого,

– сказал он.

Россия может долгое время двигаться по инерции, даже если ее ресурсы будут постепенно иссякать. Березовец сравнил это с поездом, который продолжает двигаться после того, как в его топку перестали подбрасывать уголь.

Нынешняя система может в конечном итоге достичь критической точки, когда определенный кризис запустит ее обвал. Однако этот процесс может длиться долго, а не завершиться внезапно.

Таким образом, силовой переворот в России остается одним из возможных сценариев, а не гарантированным прогнозом. Березовец связывает его реализацию прежде всего с серьезными военными и экономическими потрясениями, которые могут обострить внутренние противоречия в российской власти.