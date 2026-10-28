Путіна можуть усунути силою: Березовець назвав сценарій перевороту в Росії

Підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил територіальної оборони Тарас Березовець в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, за яких умов можливе усунення російського президента.

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Що може призвести до перевороту в Росії?

За словами Березовця, базовим сценарієм для Росії залишається тривале існування нинішньої системи влади, яка поступово слабшатиме. Водночас серйозна військова поразка або усвідомлення того, що затягування війни лише збільшує втрати, можуть створити передумови для силового усунення керівництва країни.

Базовим сценарієм я б назвав можливий переворот за участю силових структур і військових– зазначив підполковник.

Він нагадав про заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його марш на Москву. Ці події показали, що російська система влади не є цілком захищеною від внутрішніх потрясінь.

Переворот або усунення Путіна силою наразі не виглядають неминучими. Одним із чинників, які можуть змінити ситуацію, він назвав серйозні економічні проблеми Росії.

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Повна розмова з Березовцем: дивитись відео

Чому режим Путіна може довго втримуватися?

Березовець не прогнозує швидкого падіння російської влади. Нинішня система виявилася стійкою завдяки механізмам контролю, придушенню опозиції та відсутності ідеологічних обмежень, характерних для Радянського Союзу.

Я не вірю в швидке падіння кремлівського режиму. Точніше, як аналітик, я наразі не бачу передумов для цього– сказав він.

Росія може тривалий час рухатися за інерцією, навіть якщо її ресурси поступово вичерпуватимуться. Березовець порівняв це з поїздом, який продовжує рухатися після того, як у його топку перестали підкидати вугілля.

Нинішня система може зрештою досягти критичної точки, коли певна криза запустить її обвал. Проте цей процес може тривати довго, а не завершитися раптово.

Отже, силовий переворот у Росії залишається одним із можливих сценаріїв, а не гарантованим прогнозом. Березовець пов'язує його реалізацію передусім із серйозними військовими та економічними потрясіннями, які можуть загострити внутрішні суперечності в російській владі.