Кур назвал, кто из российской верхушки может пойти бунтом на Путина

Мятеж среди российских элит возможен, но достаточно маловероятен. При этом там есть люди, которые способны свергнуть диктатора Путина.

Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур рассказал 24 Каналу, что некоторые представители кремлевской верхушки вполне могут пойти на бунт против Путина. Но это не стоит рассматривать как основной сценарий.

Кто может устроить переворот в России?

По мнению Кура, переворот в России вполне могут организовать кремлевские элиты, которых считают своеобразными "пацифистами". Сюда относится тамошние деятели Дмитрий Козак, Эльвира Набиуллина, олигарх Олег Дерипаска и т.п.

Я специально назвал только самых известных лиц. Такие действительно могут устроить переворот. И он не будет таким как у Пригожина,

– считает Кур.

За свои более чем 25 лет у власти Путин научился расправляться с конкурентами. Создается впечатление, что ему буквально нравится убивать и унижать людей. И это когда-то создаст ему проблемы.

Я думаю, что можно рассчитывать на переворот. Но по большей части все зависит именно от нас,

– сказал Кур.

