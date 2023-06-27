Еще один нелепый бунт: вагнеровцы возмущены решением Пригожина прекратить "поход на Москву"

Евгений Пригожин хвастался, что к нему лояльны все члены ПИК "Вагнера". Но похоже, что отношение вагнеровцев к нему изменилось так же быстро, как закончился его "бунт".

В соцсетях ЧВК "Вагнера" и их родственники возмущены решением Пригожина прекратить "поход на Москву" и уйти из захваченного Ростова.

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Вагнеровцы хотели полного "переворота"

После того как Пригожин свернул удочки и прекратил мятеж, многие его подчиненные отвернулись от него.

Марк Крутов, журналист российской службы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", имеет доступ к групповым телеграмм-чатам, которыми пользуются родственники бойцов Вагнера. Некоторые из этих сообщений он поделился с BBC:

"Их просто предали. Я доверяла Пригожину, но то, что он сделал, бесчестно", – пишет одна женщина.

"Он не должен этого делать. Это чистая измена", – согласился другой пользователь.

"Голая пустошь уничтожила ЧВК "Вагнера" своими руками. И тра**ула всех, кого могла", – говорит один из телеграмм каналов.

"Это был еще один бессмысленный бунт", – пишут пользователи.

Еще один канал, который Пригожин рекомендовал в качестве официальной страницы "Вагнера", вообще стал распространять теорию о том, что весь мятеж – сговор с Путиным, чтобы "проверить лояльность российских элит".

С этим не согласен Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" в Киеве.

Если постановка, то для чего? Чтобы все видели, как Путин слаб? Произошедшее было публичным унижением Путина. А Пригожин? Он частично потерял свою репутацию: раньше демонстрировал силу, а затем просто отступил. Сегодня у нас был обычный результат. Всех развеселил,

– сказал он.

Сторонники Пригожина во время мятежа умолкли и выжидали

Пригожин долгое время пользовался активной поддержкой многих влиятельных лиц. Несколько месяцев они защищали действия главы ЧВК "Вагнера" и нападали на его противников в Министерстве обороны, особенно на Шойгу.

Однако когда мятеж развивался, их реакция была удивительно приглушенной. Две крупнейшие такие группы, насчитывающие почти 900 000 подписчиков, не спешили одобрять эти действия и стремились к "золотой середине", при этом обвиняя Шойгу и его сторонников в кровопролитии.