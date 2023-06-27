В соцмережах ПВК "Вагнера" та їхні родичі обурені рішенням Пригожина припинити "похід на Москву" та піти із захопленого Ростова.

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Вагнерівці хотіли повного "перевороту"

Після того, як Пригожин скрутив вудочки та припинив свій заколот, багато його підлеглих відвернулись від нього.

Марк Крутов, журналіст російської служби "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", має доступ до групових телеграм-чатів, якими користуються родичі бійців Вагнера. Деякими з цих повідомлень він поділився з BBC:

"Їх просто зрадили. Я довіряла Пригожину, але те, що він зробив, безчесно", – пише одна жінка.

"Він не мав цього робити. Це чиста зрада", – погодився інший користувач.

"Гола пустка знищила ПВК "Вагнера" своїми руками. І тра**ула всіх, кого могла", – мовить один з телеграм каналів.

"Це був ще один безглуздий бунт", – пишуть користувачі.

Ще один канал, який Пригожин рекомендував як офіційну сторінку "Вагнера", взагалі став поширювати теорію про те, що весь заколот – змова з Путіним, щоб "перевірити лояльність російських еліт".

З цим не погоджується Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" у Києві.

Якщо постановка, то навіщо? Щоб усі бачили, наскільки Путін слабий? Те, що сталося, було публічним приниженням Путіна. А Пригожин? Він частково втратив свою репутацію: раніше демонстрував чинність, а потім просто відступив. Сьогодні у нас був нормальний результат. Всіх розвеселив,

– сказав він.

Прихильники Пригожина під час заколоту замовкли та вичікували

Пригожин довгий час користувався активною підтримкою з боку багатьох впливових осіб. Кілька місяців вони захищали дії глави ПВК "Вагнера" та нападали на його супротивників у Міністерстві оборони, особливо на Шойгу.

Проте коли заколот розвивався, їхня реакція була напрочуд приглушеною. Дві найбільші такі групи, які налічують майже 900 000 підписників, не поспішали схвалювати ці дії й прагнули "золотої середини", при цьому звинувачуючи Шойгу та його прихильників в кровопролитті.