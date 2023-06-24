Неизбежная деградация и окно возможностей – Минобороны Украины о событиях в России

Полномасштабное вторжение России лишь усугубило внутренние проблемы на территории страны-агрессорки. И мятеж Пригожина является ярким тому доказательством.

Об этом заявила заместитель министра обороны. Маляр также призвала заранее не радоваться украинцам, ведь нужно быть реалистами и рассматривать какие-либо сценарии развития событий.

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Кризис в России был предсказуем и неизбежен

Маляр подчеркнула, что кризис в России был предсказуем и неизбежен. Она объяснила это "имперскими амбициями" и постоянной ложью политического режима.

"Какое бы государство они ни строили, у них все равно получается "Гулаг", который рано или поздно бунтует и его разваливает. Война в Украине показала самое слабое место российской империи – страх перед правдой. Все их решения базируются на лжи", – заявила Маляр.

По ее словам, еще со времен царя в России любили создавать воздушные замки. Общество верило в очередную ложь власти, а "империя" раздувала собственное величие и переоценивала собственные возможности. Маляр заявляю, что такая многовековая политика натолкнула Путина на неадекватное решение – развязать войну против Украины.

Начало полномасштабного вторжения лишь обострило внутренние проблемы, а страна начала уничтожать себя.

Если смотреть глобально на это как на эволюционный процесс, то нежизнеспособная система запустила программу самоуничтожения. Никакой конспирологии или мирового сговора в этом нет. Это естественные процессы,

– отметила заместитель министра.

Как Украина расценивает события в России

Маляр подчеркнула, что Россия, естественно, начала процесс "самоликвидации". Между тем, Украина – естественно готова двигаться вперед.

"Мы нация, которая сейчас на виду у всего мира создает новый тип культуры. К нам – культура всегда проигрывала варварству. А мы доказываем, что можно быть сильными, защищать себя и оставаться цивилизованными. Поэтому за нами будущее, а за Россией – прошлое", – говорится в заявлении Маляр.

В настоящее время Украина расценивает события в России как неизбежную деградацию государства. Кроме того, упадок страны-агрессорки, акцентирую заместитель министра, станет окном возможностей для Украины.

Вместе с тем она призывает осторожно относиться к заявлениям Пригожина и вагнеровцев. Ведь враг коварен, поэтому нужно готовиться к любым сценариям.

Поэтому не расслабляемся. Работаем дальше на наше укрепление и победу,

– подытожила Маляр.