"Выдвигаемся на Москву": Пригожин заявил о взятии военных объектов и аэродрома в Ростове

Ситуация в Ростове-на-Дону после "восстания" Евгения Пригожина набирает обороты. Главарь вагнеровцев заявил о захвате военных объектов и аэродрома, а также угрожает пойти дальше – на Москву.

Об этом глава ЧВК "Вагнера" сообщил в обращении, опубликованном в соцсетях. Какая ситуация сейчас в Ростове – информирует 24 Канал.

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В Ростове Пригожин встретился с заместителями военного руководства

Пригожин в сети опубликовал несколько видео из Ростова. На первых кадрах главарь вагнеровцев находится на территории штаба Южного военного округа. Кроме того, Пригожин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба России Владимиром Алексеевым.

В ходе встречи Пригожин и представители российского военного руководства обсуждали ситуацию, которая сложилась в Ростове. Вожак вагнеровцев стал жаловаться, что по наемникам открыли огонь с вертолетов, но они их "сбили".

Будем сбивать всех, если будете их посылать. Потому что вы стреляете по мирным жителям, вы уничтожаете "мирняк". Вы только что уничтожили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было,

– обвинил Пригожин руководство.

Главарь вагнеровцев заявил, что пока министр обороны Сергей Шойгу и начальник российского генштаба Валерий Герасимов не приедут на встречу, город будет заблокирован наемниками.

Пригожин в штабе с заместителями военного руководства: смотрите видео

Какие военные объекты захватили вагнеровцы

В сети сообщают, что захвачено несколько военных объектов в Ростове, в частности:

штаб Южного военного округа;

одно из отделений полиции;

главный комитет МВД в Ростове;

здание ФСБ;

администрацию города.

Кроме того, Пригожин заявил, что наемники также контролируют работу аэродрома в Ростове. Вместе с тем главарь ЧВК "Вагнера" подчеркнул, что "боевые самолеты могут спокойно вылетать и выполнять задачи".

Мы взяли под контроль, что штурмовая авиация не нанесла удары по нам (вагнеровцам – 24 Канал), а атаковала украинцев,

– цинично заявил Пригожин.

Более того, он начал оправдываться, что ЧВК "Вагнера" не влияет на работу офицеров, а значит – на ситуацию на фронте. Пригожин заявил, что ситуация на фронте "посыпалась" не из-за "восстания" вагнеровцев. Главарь вагнеровцев начал истерить, что Россия теряет во время так называемой "спецоперации" гораздо больше людей, чем об этом говорят официальные лица – по меньшей мере, в 3 – 4 раза.

Обращение Пригожина из Ростова: смотрите видео