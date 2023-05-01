В столице Судана – Хартуме – 15 апреля вспыхнули бои между силами быстрого реагирования и армейскими подразделениями. Тогда атаковали местный аэропорт, где находились украинские самолеты SkyUp вместе с экипажем. Чтобы спасти украинцев из охваченного огнем Судана, ГУР МО разработало план эвакуации.

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Спасательная операция "Троянский верблюд"

Африканское государство погрузилось в хаос со стрельбой в середине апреля. В аэропорту в Хартуме оказались в "заложниках" граждане Украины и для их спасения разработали специальную операцию.

Как сообщили разведчики, большинство оказавшихся в Судане украинцев – работники авиационной отрасли. Инженер Максим Лемиш вспоминает, что он с коллегами приехал на работу, как всегда, но через 5 минут со всех сторон началась стрельба.

"Не было шанса скрыться или убежать, мы спрятались в ангаре", – рассказал Максим.

В ангаре, где прятались украинцы, была вода и еда на первое время, но потом запасы начали заканчиваться. Украинские разведчики уже имеют подобный опыт проведения спецопераций. В 2021 году они провели успешную эвакуацию в Афганистане, когда его захватили талибы.

Однако участники спецоперации рассказывают, что ситуация в Судане была намного сложнее. Одной из причин этого является то, что в Хартуме не было защищенной авиабазы США, как в Афганистане. К тому же в проведении операции участвовала достаточно небольшая группа людей.

Действовала группа спецназовцев в количестве менее 10 человек. По сравнению со спасательными операциями США, которые привлекали вертолеты, бронетехнику, спецназ, или Саудовской Аравии, которая привлекала ракетный крейсер в порту Судана, мы действовали без бронетехники, авиации и тяжелого вооружения, ведь все наши силы сейчас на фронте,

– рассказал участник спецоперации, военный разведчик Ярема.

Успех спецоперации зависел от нескольких факторов. Во-первых, украинские спецназовцы привлекли местные связи, хорошо продумали путь эвакуации и продумали план освобождения. Во-вторых, Украина воспользовалась объявленным перемирием, что помогло вывести украинцев без единой царапины.

После успешно проведенной спецоперации "Троянский верблюд" и спасением более 100 человек, планом украинского ГУР МО начали пользоваться и другие страны для эвакуации своих граждан.

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