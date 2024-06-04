Перевозчики должны иметь право бронировать 100% своих работников, Крейденко

Сейчас в Украине предприятия-перевозчики могут бронировать от мобилизации половину своих военнообязанных работников. Однако предприятие должно быть официально признано критически необходимым для страны.

Об этом отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Также он заявил, что категорически не согласен с такими нормами бронирования.

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"Сохранение рабочей силы является критически важным для экономики Украины"

По словам чиновника, сохранение рабочей силы является критически важным для экономики Украины. Тем более в секторе транспортировки и логистики.

Крейденко отметил, что украинские компании-перевозчики играют ключевую роль в поддержке внутренней и внешней торговли. И что также важно – в доставке гуманитарной помощи и необходимых товаров.

Учитывая это, возможность бронирования минимум 100% военнообязанных работников является не только стратегической необходимостью, но и экономической необходимостью. Такой шаг позволит обеспечить стабильность в работе компаний, поддержать цепочки поставок и уменьшить экономические потери, которые могут возникнуть из-за отсутствия квалифицированных работников,

– сказал нардеп.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры также добавил, что сохранение квалифицированных работников позволяет компаниям-перевозчикам обеспечивать надежность и регулярность предоставления своих услуг. А это, свою очередь, способствует сохранению доверия клиентов и партнеров, что является жизненно важным для экономического выживания в условиях кризиса.

Наличие достаточного количества работников гарантирует стабильность и непрерывность работы логистических цепочек, что особенно важно для критических секторов, таких как медицина, питания и оборона, говорит Владимир Крейденко.

Поэтому народным депутатам, чиновникам и бизнесу необходимо работать вместе, чтобы найти баланс между военными потребностями и экономической стабильностью. Обеспечение возможности бронирования не менее 100% военнообязанных работников является одним из путей достижения этой цели, что позволит Украине сохранить свою экономическую силу и продвигаться вперед даже в самых сложных условиях,

– заключает Владимир Крейденко.