Про це зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Також він заявив, що категорично не згоден із такими нормами бронювання.

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"Збереження робочої сили є критично важливим для економіки України"

За словами чиновника, збереження робочої сили є критично важливим для економіки України. Тим паче в секторі транспортування та логістики.

Крейденко наголосив, що ураїнські компанії-перевізники відіграють ключову роль у підтримці внутрішньої та зовнішньої торгівлі. І що також важливо – у доставці гуманітарної допомоги та необхідних товарів.

Враховуючи це, можливість бронювання мінімум 100% військовозобов'язаних працівників є не тільки стратегічною необхідністю, але й економічною необхідністю. Такий крок дозволить забезпечити стабільність у роботі компаній, підтримати ланцюжки поставок та зменшити економічні втрати, які можуть виникнути через відсутність кваліфікованих працівників,

– сказав нардеп.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури також додав, що збереження кваліфікованих працівників дозволяє компаніям-перевізникам забезпечувати надійність і регулярність надання своїх послуг. А це, своєю чергою, сприяє збереженню довіри клієнтів та партнерів, що є життєво важливим для економічного виживання в умовах кризи.

Наявність достатньої кількості працівників гарантує стабільність і неперервність роботи логістичних ланцюжків, що є особливо важливим для критичних секторів, таких як медицина, харчування та оборона, каже Володимир Крейденко.

Тому народним депутатам, урядовцям та бізнесу необхідно працювати разом, щоб знайти баланс між військовими потребами та економічною стабільністю. Забезпечення можливості бронювання не менше 100% військовозобов'язаних працівників є одним зі шляхів досягнення цієї мети, що дозволить Україні зберегти свою економічну силу та просуватися вперед навіть у найскладніших умовах,

– підсумовує Володимир Крейденко.