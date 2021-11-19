Перевозили нелегальных мигрантов: в Польше задержали украинца и двух немцев
Источник:Portal Samorzadowy
Польские правоохранители сообщили о задержании двух немцев и украинца. Они помогали мигрантам незаконно пересечь границу.
Один из граждан Германии задержан в Милейчицах. Мужчина пытался перевезти двух мигрантов из Ирака.
Заметьте Киевщина усиливает защиту границы с Беларусью
В то же время правоохранители обнаружили их при осмотре машины. В частности, один из мигрантов спрятался среди одежды, а другой находился в специальном тайнике.
Второй немец был задержан на дороге между городами Гредели и Кошели. Мужчина перевозил в своем автомобиле пятерых граждан Сирии.
В селе Боратынец-Ляцк также задержали украинца. Он признался правоохранителям, что везет четырех иностранцев. Гражданин Украины задержан, а его автомобиль отбуксировали на стоянку вещественных доказательств.
Заявление Польши
- Пограничный комитет Беларуси заявил, что Польша закроет железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузница". Это произойдет уже 21 ноября.
- Белорусская сторона уже получила официальное письмо от польской стороны.
- В ответ Беларусь уже направила разъяснение текущей ситуации вблизи автомобильного пункта пропуска "Брузги".
- Кроме того, официальный Минск сообщил о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".