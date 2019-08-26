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      Пережить жару: как города мира приспосабливаются к изменениям климата

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      "Зеленые" небоскребы становятся новым трендом в жилищном строительстве
      "Зеленые" небоскребы становятся новым трендом в жилищном строительстве / Getty images

      Из-за климатических изменений отметки термометров устанавливают все новые рекорды в разных уголках планеты. В середине августа жара вернулась в Украину и продержится как минимум до конца месяца. 13 августа 2019 стало самым жарким днем в Киеве с начала года.

      Как пережить жару дома и охладить квартиру без кондиционера, мы уже писали здесь.

      К теме: Почему мегаполисы делают людей несчастными, или Как не попасть в "спальное гетто"

      Далее в материале читайте, к каким практическим решениям прибегают в разных городах мира, чтобы хоть немного "охладить" мегаполисы.

      Вертикальные сады Мадрида

      Столица Испании является одним из самых жарких городов Европы, но одновременно его считают одним из самых экологических на континенте.

      Власть Мадрида имеет амбициозные планы по "охлаждению", или если точнее "озеленению" города.

      По подсчетам специалистов, если хотя бы четверть городских зданий будет иметь зеленые фасады и крыши – это может снизить температуру воздуха сразу на 8 градусов по Цельсию, на 20% снизится уровень загрязнения города, а уровень городского шума опустится на 10 децибел.

      Актуально: Квартира в стиле эко: 5 простых лайфхаков под силу каждому

      На сегодня Мадрид уделяет большое внимание обустройству "вертикальных садов" и зеленых крыш. Это не только полезно для города, но и выгодно – владельцы зданий, которые соглашаются провести такую реновацию, получают налоговые льготы.

      Мадрид екологія вертикальні сади
      Дом с вертикальным садом в Мадриде / Фото: verticalgardenpatrickblanc

      Мадридская власть также уже ограничила въезд в центр города для всего транспорта, кроме машин местных жителей, такси и общественного транспорта. Это помогает значительно снизить уровень выхлопов в воздух.

      Естественное охлаждение в Финиксе

      Администрация города Финикс (Аризона, США) разработала программу Nature’s Cooling Systems. Она предусматривает засаждение уже взрослыми деревьями всего города — особенно бедных, неблагополучных районов, поскольку чаще всего от жары страдают бездомные и те, кто не может позволить себе дома кондиционер.

      Планируется, что уже через 10 лет на улицах города должно появиться втрое больше тени. Это позволит снизить среднюю летнюю температуру примерно на 8 градусов.

      дерева охолоджують вулиці інфографіка
      Как деревья охлаждают улицы / Инфографика 24 канала

      Зеленые крыши в Париже

      В конце июля 2019 столбики термометров установили очередной аномальный рекорд в столице Франции – в Париже зафиксировали 42,6 градусов по Цельсию.

      Чтобы "охладить" город, здесь планируют обустраивать зеленые просторы в школах, высаживать леса вместо свалок и отказаться от дизельного топлива в городском транспорте.

      Еще одним действенным способом называют смену традиционной архитектуры Парижа. Верхние этажи узнаваемых "османских" домов летом становятся практически непригодными для жизни. Виноват в этом цинк, которым покрыты крыши, он хорошо проводит тепло.

      Париж будинки дахи
      Верхние этажи домов Парижа становятся непригодными для жизни в жару / Фото: paris-sur-les-toits

      Поэтому архитекторы уже работают над проектом, который предусматривает, что 45 тысяч крыш Парижа превратятся в "зеленые поверхности".

      К теме: Города против людей: почему украинские мегаполисы недоступны для украинцев

      Берлин – город-губка

      Городские сады и солнечные панели должны также появиться на улицах Берлина. Застройщики, которые возводят новые дома, должны будут приспосабливать их к более жаркому климату без использования кондиционеров, которые вредят климату.

      На улицах столицы Германии появится больше органического покрытия, которое будет пропускать воду под землю — в частности, на открытых паркингах и автомобильных дорогах.

      Актуально! "Мы в хаосе и имеем только 40 спасателей": в Бразилии горят леса вокруг Амазонки

      Белые дороги в Лос-Анджелесе

      "Высветлять" темное покрытие дорог – не новая практика, которая используется и в самом автомобильном городе США Лос-Анджелесе.

      Хотя этот процесс является достаточно дорогим – каждая миля нового, "светло-серого" асфальта (1,6 км) обходится примерно в 40 тысяч долларов США.

      Лос-Анджелес фарбують дороги США
      "Покраска" дорог в США

      Узнайте больше, как влияет на экологию строительство стеклянных небоскребов.

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      Теги: Новости недвижимости мира климат Архитектура Жара в Украине Экология Новости недвижимости
      Источник: Хмарочос
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