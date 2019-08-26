Пережити спеку: як міста світу пристосовуються до змін клімату

Через кліматичні зміни позначки термометрів встановлюють все нові рекорди у різних куточках планети. Наприкінці серпня спека повернулась в Україну і протримається щонайменше до кінця місяця. 13 серпня 2019 стало найспекотнішим днем у Києві від початку року.

Як пережити спеку вдома і охолодити квартиру без кондиціонера, ми уже писали тут.

До теми: Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"

Далі у матеріалі читайте, до яких практичних рішень вдаються у різних містах світу, аби хоч трохи "охолодити" мегаполіси.

Вертикальні сади Мадрида

Столиця Іспанії є одним з найспекотніших міст Європи, але водночас його вважають одним з найекологічніших на континенті.

Влада Мадрида має амбітні плани щодо "охолодження", чи якщо точніше "орослинення" міста.

За підрахунками фахівців, якщо хоча б чверть міських будівель матиме зелені фасади і дахи – це може знизити температуру повітря одразу на 8 градусів за Цельсієм, на 20% знизиться рівень забруднення міста, а рівень міського шуму опуститься на 10 децибел.

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На сьогодні Мадрид приділяє велику увагу облаштуванню "вертикальних садів" та зелених дахів. Це не лише корисно для міста, але й вигідно – власники будівель, які погоджуються провести таку реновацію, отримують податкові пільги.



Будинок з вертикальним садом у Мадриді / Фото: verticalgardenpatrickblanc

Мадридська влада також вже обмежила в'їзд у центр міста для всього транспорту, окрім автівок місцевих мешканців, таксі та громадського транспорту. Це допомагає значно знизити рівень вихлопів у повітря.

Природнє охолодження у Фініксі

Адміністрація міста Фінікс (Аризона, США) розробила програму Nature’s Cooling Systems. Вона передбачає засадження вже дорослими деревами всього міста — особливо бідних, неблагополучних районів, оскільки найчастіше від спеки потерпають безпритульні та ті, хто не може дозволити собі вдома кондиціонера.

Планується, що вже через 10 років на вулицях міста має з'явитися втричі більше тіні. Це дозволить знизити середню літню температуру приблизно на 8 градусів.



Як дерева охолоджують вулиці / Інфографіка 24 каналу

Зелені дахи у Парижі

Наприкінці липня 2019 стовпчики термометрів встановили черговий аномальний рекорд у столиці Франції – тоді у Парижі зафіксували 42,6 градусів за Цельсієм.

Щоб "охолодити" місто, тут планують облаштовувати зелені простори у школах, висаджувати ліси замість сміттєзвалищ та відмовитися від дизельного палива у міському транспорті.

Ще одним дієвим способом називають зміну традиційної архітектури Парижа. Верхні поверхи впізнаваних "османських" будинків влітку стають практично непридатними для життя. Винні в цьому цинк, яким покриті дахи, він добре проводить тепло.



Верхні поверхи будинків Парижі стають непридатними для життя у спеку / Фото: paris-sur-les-toits

Відтак архітектори вже працюють над проектом, який передбачає, що 45 тисяч дахів Парижа перетворяться на "зелені поверхні".

До теми: Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців

Берлін – місто-губка

Міські сади та сонячні панелі мають також з'явитись на вулиці Берліна. Забудовники, які зводять нові будинки, муситимуть пристосовувати їх до більш спекотного клімату без використання кондиціонерів, які шкодять клімату.

На вулицях столиці Німеччини з'явиться якомога більше органічного покриття, яке пропускатиме воду під землю — зокрема, на відкритих паркінгах і автомобільних дорогах.

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Білі дороги у Лос-Анджелесі

"Висвітлювати" темне покриття доріг – не нова практика. У найбільш автомобільному місті США Лос-Анджелесі – це не нова практика.

Хоча цей процес є доволі дорогим – кожна миля нового, "світло-сірого" асфальту (1,6 км) обходиться приблизно у 40 тисяч доларів США.



"Фарбування" доріг у США

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