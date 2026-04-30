В Перми прогремел новый взрыв: из громкоговорителей сообщают о "выбросе опасного вещества"
- 30 апреля утром дроны снова атаковали Пермь
- Новый взрыв произошел на объекте "Транснефти", после чего возникло белое облако дыма.
- Из громкоговорителей прозвучало предупреждение об аварии с выбросом опасного вещества.
29 апреля объект "Транснефти" возле Перми подвергся дроновой атаке, после чего возник масштабный пожар, а полгорода накрыло черным густым дымом. На следующее утро возгорание никуда не исчезло, а даже разгорелось еще сильнее.
Утром 30 апреля местные жители сообщили о новом взрыве на объекте "Транснефти", после чего появилось еще белое облако дыма.
Что происходит в атакованной Перми?
По данным роспабликов, около 06:00 над Пермью прозвучали несколько взрывов. Местные рассказали, что слышали по меньшей мере 2 – 3 взрыва на юге города. Очевидцы также заявляют о дыме в одном из районов города.
В течение двух часов сирена воздушной тревоги из-за дроновой угрозы выла уже трижды.
Белое облако после нового взрыва / Фото соцсети
После нового взрыва над Пермью образовался белый "грибочек": смотрите видео
Позже в Перми из громкоговорителей прозвучало предупреждение об "аварии с выбросом опасного вещества."
Пермяков предупреждают об опасности: смотрите видео
Также в сети появилось видео, как украинский дрон "Лютый" прорывается в Пермь.
Дрон атакует российскую Пермь: смотрите видео
Пожар на "Транснефти" разгорается еще сильнее: смотрите видео
"Второе дыхание" получил пожар на объекте "Транснефти": смотрите видео
Пермь продолжает сильно гореть: смотрите видео
Местные признают, что в городе нечем дышать: смотрите видео
На нефтяном объекте усилилось возгорание: смотрите видео
Утренняя Пермь, охвачена черным дымом: смотрите видео
Что происходит в Перми: смотрите видео
Дроны атакуют и завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"
В сети сообщают, что кроме повторной атаки на ЛПДС "Пермь", было нанесено удар по заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".
В частности, мониторинговые каналы публикуют кадры попадания дрона по заводу. Также есть фото, на котором видны пожары сразу на двух вышеупомянутых объектах.
Два источника пожара возле Перми / Фото соцсети
Атака на завод "Лукойла" в Перми: смотрите видео
Попадание дрона по заводу в Перми: смотрите видео
Отметим, что "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" расположен в Перми, примерно в 5 километрах от города. Это один из ключевых НПЗ Урала и европейской части России. Он поставляет топливо для внутреннего рынка и экспорта.
Пожар на заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез": смотрите видео
Заявлено как два пожара на ЛПДС "Пермь" и на заводе "Лукойла": смотрите видео
Канал Exilenova+ отмечает, что украинские дроны взялись за "уничтожение всего арсенала". Ведь ЛПДС "Пермь" – это "артерия транспортировки", а Пермнефтеоргсинтез – "завод-переработчик". Они работают в одной нефтяной цепи. Через станцию "Пермь" нефть распределяется по четырем направлениям, в том числе и к Пермскому НПЗ.
Также отмечается, что Пермский НПЗ якобы атакуют дроны, запущенные из соседнего Татарстана. Уничтожать нефтяной потенциал агрессорки помогают украинские агенты в России.
"Шахед" попадает по НПЗ в Перми: смотрите видео
Горит установка на НПЗ в Перми: смотрите видео
Реакция власти на атаку 30 апреля
Между тем как соцсети переполнены кадрами пожара и на станции "Пермь", и на самом НПЗ, губернатор региона Дмитрий Махонин убеждает, что все под контролем.
Чиновник признал прилет дрона на одну из промышленных площадок Пермского края.
По его словам, пострадавших и больших разрушений нет.
Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняются режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер",
– говорится в сообщении губернатора.
Дроны СБУ поразили объект "Транснефти" возле Перми
Утром 29 апреля СБУ поразила российскую нефтеперекачивающую станцию возле Перми, расположенную более чем в 1500 километрах от Украины.
Под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь", которая принадлежит АО "Транснефть".
Эта станция является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России.
В результате атаки на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар – загорелись почти все резервуары для хранения нефти
Российские власти, как всегда, делали вид будто ничего существенного не произошло. Так, губернатор Пермского края Махонин признал вчерашнюю атаку и последующее возгорание на промышленном объекте. В то же время он заявил, что, мол, вредных веществ в воздухе нет, а соответственно и угрозы для жителей и окружающей среды.
При этом после атаки небо над регионом стало невероятно черного цвета, а местные жители писали о нефтяном дожде.