Персонал ЗАЭС под давлением оккупантов, у них забрали телефоны, – глава "Энергоатома"

Запорожскую атомную электростанцию захватили российские захватчики. Они пытают украинский персонал и требуют делать то, что им говорят.

Глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире 24 канала рассказал, что у людей забрали телефоны. Штатных средств связи с ними нет.

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"На ЗАЭС работает наш персонал, он под давлением оккупантов. Давление, потому что они с оружием в руках и с персоналом разговаривают так, будто те должны выполнять их приказы и делать все, что от них требуют", – сказал Котин

Он подчеркнул, что ситуация для работников станции является очень тяжелой.

У нас нет штатных средств связи с ними. У них забирают также мобильные телефоны, в Энергодаре отсутствовала связь,

– добавил глава "Энергоатома".

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Радиационный фон

Он также заверил, что удается получить информацию относительно радиационного фона, однако его измеряют только с ручных устройств.

"Они показывают, что сейчас радиационный фон на территории станции – в допустимых пределах", – отметил Котин.

Петр Котин о ситуации на Запорожской и Чернобыльской АЭС: смотрите видео

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