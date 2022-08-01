Перспектива потерять Херсон для россиян сравнительна с потерей Москвы, – ОК "Юг"

Сопротивление украинцев на Херсонском направлении и меткие удары ВСУ по составам противника являются критическими для оккупантов. Для врага перспектива потерять областной центр сравнительна с потерей Москвы.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, врага раздражают успехи ВСУ на Херсонском направлении.

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Госпожа Гуменюк констатировала, что события на Юге развиваются динамично.

Враг злится из-за удачных действий ВСУ. Противнику заблокировали транспортное передвижение, он имеет логистические проблемы,

– подчеркнула она.

Враг имитирует усиление военного присутствия в Черном море

Руководитель прессцентра ОК "Юг" также добавила, что враг собирает группировку военных кораблей, имитируя усиление в северо-западной части Черного моря.

"Корабли держатся у побережья Крыма, прячась за Тарханкутом (мыс в Западном Крыму – 24 канал)", – пояснила Гуменюк.

Тем временем украинские разведчики заявили, что оккупанты перекидывают большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. Впоследствии их планируют использовать против ВСУ на Юге Украины. Ранее Генштаб сообщал о том, что россия усиливает группировку на Криворожском направлении и перегруппировывает войска на Запорожском. В ГУР считают, что именно наступление Украины заставляет россию увеличить войска на оккупированном юге.

Президент Владимир Зеленский также сказал, что российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах Юга нашей страны. Но это им не поможет. По словам президента, ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков.

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