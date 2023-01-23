Зеленский оценил перспективы вступления Украины в НАТО

В День Соборности Украины 22 января президент Украины и экспремьер-министр Борис Джонсон провели встречу со студентами из всех регионов Украины, а также с представителями Военного института КНУ. Событие произошло в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Глава государства подчеркнул, что во время войны в стране внедрили очень много реформ благодаря единению украинцев. Он утверждает, что все зарубежные партнеры очень ценят.

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Зеленский: Украину хотят видеть в НАТО

Зеленский отметил, что кандидатство Украины в ЕС – дорогостоящий процесс. Однако украинцы показали миру, что такое быть крепким и единственным государством.

Это нам открыло понимание того, что такое стандарты НАТО. Все страны видят, что такое оружие НАТО, все видят, что такое подготовленный украинский воин, все видят, какой результат это приносит,

– сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украину хотят видеть в НАТО. Однако, к сожалению, не все страны.

"Мы постоянно должны бороться за те колеблющиеся государства. Это задача для меня, для моего ОП, для нашего Министерства иностранных дел. Мы должны объединить максимум усилий", – заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украине удалось объединить многие европейские страны. Украина начала сотрудничать с государствами, которые имели многолетнее влияние России, добавляет президент.

Зеленский заявил о возможном наступлении России