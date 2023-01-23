Глава держави наголосив, що під час війни в країні впровадили дуже багато реформ, завдяки єднанню українців. Він стверджує, що всі закордонні партнери це дуже цінують.
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Зеленський: Україну хочуть бачити в НАТО
Зеленський зазначив, що кандидатство України в ЄС – дороговартісний процес. Однак українці показали світові, що таке бути міцною та єдиною державою.
Це нам відкрило розуміння, що таке стандарти НАТО. Всі країни бачать, що таке зброя НАТО, всі бачать що таке підготовлений український воїн, всі бачать, який результат це приносить,
– сказав президент України.
Зеленський наголосив, що Україну хочуть бачити в НАТО. Однак, на жаль, не всі країни.
"Ми постійно повинні боротися за ті держави, які вагаються. Це задача для мене, для мого ОП, для нашого Міністерства закордонних справ. Ми повинні об'єднати максимум зусиль", – заявив Зеленський.
Зеленський наголосив, що Україні вдалося об'єднати багато європейських країн. Україна почала співпрацювати з тими державами, які мали багаторічний вплив Росії, додає президент.
Зеленський заявив про можливий наступ Росії
- Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами німецького телеканалу ARD. Він розповів, що російський диктатор Владімір Путін готує новий наступ на Україну. Зеленський попередив, що наступ може бути з будь-якого напрямку.
- Президент вважає, що Путін може наступити на Сході чи Півдні країни. Такі припущені обґрунтовані тим, що російський диктатор ставив собі за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.
- Він також наголосив, що очільнику Кремля байдуже на своїх солдатів, Путін відправляє помирати сотні тисяч жертв.
- Також президент відповів на питання про те, що буде після того, як Україна вийде на кордони 1991 року. За його словами, вихід окупантів із нашої території призведе далі до дипломатичних кроків.
- Глава держави зауважив, що можливо тоді будуть "інші люди", маючи на увазі теперішню владу країни-агресорки. Оскільки зараз він не бачить сенсу сідати за стіл переговорів з нинішнім урядом Кремля.