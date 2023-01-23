Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Борисом Джонсоном та студентами. Про які передумови мовиться – розповідає 24 Канал.

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Які передумови мав на увазі президент Зеленський

Напередодні, у День Соборності України, президент України та член британського парламенту Борис Джонсон провели зустріч зі студентами з усіх регіонів України, а також з представниками Військового інституту КНУ. Подія відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Зустріч президента України, ексміністра Британії Бориса Джонсона та студентів / Фото з сайту президента

Володимир Зеленський запевнив, що Україна точно переможе у цій повномасштабній війні. Щоб це сталося у 2023 році, необхідно виконати 2 важливі умови: зберігати єдність і місць зсередини та ззовні.

Швидкість (Перемоги – 24 Канал) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну,

– пояснив президент.

Слова президента Зеленського підтвердив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. На думку політика, для завершення війни найперше, що потрібно, – це якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю, що і збираються робити справжні союзники української держави.

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