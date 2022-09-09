Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Сейчас оккупанты отступают вместе со старой техникой в Купянск и Изюм.
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Не исключено, что уже в скором времени россияне могут отойти и от Изюма.
По словам Жданова, когда российские захватчики покинут город, Украина получит ряд преимуществ. В частности, освободятся украинские войска, которые сейчас привлечены на Изюмском направлении.
Перспективы ВСУ после освобождения Изюма
Военный эксперт видит два варианта того, как Генеральный штаб может использовать свободные резервы.
Перегруппировав и пополнив потери в этих подразделениях, их можно привлечь для усиления обороны по другим направлениям. В частности, речь идет о Донбассе.
В Донецком направлении мы ведем жесткие оборонительные бои. Там ситуация очень тяжелая, и украинские военные там нуждаются в усилении,
– подчеркнул Жданов.
Или после восстановления боеспособности наши подразделения с Изюмского направления могут помочь совершать наступательные действия на других участках фронта.
Олег Жданов прокомментировал большое наступление на Изюм: смотрите видео
ВСУ вытесняют врага с Харьковщины
- Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на нескольких участках фронта. В Харьковской области украинские войска освободили более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские воины вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров. Продвижение идет на восток, вдоль трассы N26 в сторону Купянска и по E40 в сторону Изюма соответственно.
- В американском Институте по изучению войны прогнозировали, что в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать Купянск.
- Российские войска в панике из-за наступления ВСУ. Оккупанты объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковщины в Волчанск. Раньше такой статус имел именно Купянск.
- Между тем, заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин заинтриговал своим сообщением в соцсетях. Оно дает надежду на то, что деоккупация города уже близка.