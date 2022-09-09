Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Зараз окупанти відступають разом зі старою технікою у Куп'янськ та Ізюм.
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Не виключено, що вже незабаром росіяни можуть відійти й від Ізюма.
За словами Жданова, коли російські загарбники залишать місто, Україна отримає низку переваг. Зокрема звільняться українські війська, які зараз залучені на Ізюмському напрямку.
Перспективи ЗСУ після звільнення Ізюма
Військовий експерт вбачає 2 варіанти того, як Генеральний штаб може використати вільні резерви.
Перегрупувавши і поповнивши втрати у цих підрозділах, їх можна залучити для підсилення оборони на інших напрямках. Зокрема, йдеться про Донеччину.
На Донецькому напрямку ми ведемо жорсткі оборонні бої. Там ситуація дуже важка, і українські військові там потребують підсилення,
– наголосив Жданов.
Або після відновлення боєздатності наші підрозділи з Ізюмського напрямку можуть допомогти здійснювати наступальні дії на інших ділянках фронту.
Олег Жданов прокоментував великий наступ на Ізюм: дивіться відео
ЗСУ витісняють ворога з Харківщини
- Збройні сили України продовжують контрнаступ на кількох ділянках фронту. На Харківщині українські війська звільнили понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих територій – 700 квадратних кілометрів.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, українські воїни вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Просування йде на схід, вздовж траси N26 у бік Куп'янська та по E40 у бік Ізюма відповідно.
- В американському Інституті з вивчення війни прогнозували, що впродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати Куп'янськ.
- Російські війська у паніці через наступ ЗСУ. Окупанти оголосили про перенесення "столиці" тимчасово окупованих районів Харківщини до Вовчанська. Раніше такий статус мав саме Куп'янськ.
- Тим часом заступник мера Ізюма Володимир Мацокін заінтригував своїм повідомленням у соцмережах. Воно дає надію на те, що деокупація міста вже близько.