Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Зараз окупанти відступають разом зі старою технікою у Куп'янськ та Ізюм.

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Не виключено, що вже незабаром росіяни можуть відійти й від Ізюма.

За словами Жданова, коли російські загарбники залишать місто, Україна отримає низку переваг. Зокрема звільняться українські війська, які зараз залучені на Ізюмському напрямку.

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Військовий експерт вбачає 2 варіанти того, як Генеральний штаб може використати вільні резерви.

Перегрупувавши і поповнивши втрати у цих підрозділах, їх можна залучити для підсилення оборони на інших напрямках. Зокрема, йдеться про Донеччину.

На Донецькому напрямку ми ведемо жорсткі оборонні бої. Там ситуація дуже важка, і українські військові там потребують підсилення,

– наголосив Жданов.

Або після відновлення боєздатності наші підрозділи з Ізюмського напрямку можуть допомогти здійснювати наступальні дії на інших ділянках фронту.

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