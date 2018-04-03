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Перспективы обмена Сущенко очень хорошие, – адвокат подсудимого Фейгин

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Марк Фейгин, адвокат незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко, рассказал о перспективах обмена подсудимого и объяснил, что делает его дело особенным.

Дело Сущенко

– В России нет судов, судьбу политзаключенных решает лично Путин, поэтому столь важно политическое давление. Также чудовищное давление происходит на меня со стороны власти, оно было всегда, еще начиная с дела Pussy Riot, но сейчас оно невероятное.

– Есть главная проблема – Сущенко не признал вину. Это единственное дело о "шпионаже", где обвиняемый не признал своей вины. Вы запросто даже среди украинских политзаключенных обнаружите, что все признали вину.

Дело Савченко

– Савченко спасли в России. Там ее обвиняли в совершении преступлений, которых она не совершала. Но в Украине совершенно другие обвинения, и совершенно другие доказательства её вины. Я не предвижу суд и следствие, пусть они решают. Тем не менее, я вижу, что есть представленные доказательства. А я, понимаете, защищаю только невиновных.

Больше – смотрите в интервью с Марком Фейгином.

Теги: Новости политики Новости Украины Роман Сущенко Украинцы в плену РФ Задержание Савченко Надежда Савченко Марк Фейгин журналисты
Источник: 24 Канал
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