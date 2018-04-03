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Перспективи обміну Сущенка дуже хороші, – адвокат підсудного Фейгін

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Марк Фейгін, адвокат незаконно ув’язненого у Росії українського журналіста Романа Сущенка, розповів про перспективи обміну підсудного та пояснив, чим його справа особлива.

Справа Сущенка

– У Росії немає судів, долю політв’язнів вирішує особисто Путін, саме тому настільки важливий політичний тиск. Також жахливий тиск відбувається на мене з боку влади, він був завжди, ще починаючи з справи Pussy Riot, але зараз він неймовірний.

– Є головна проблема – Сущенко не визнав провину. Це єдина справа про "шпигунство", де обвинувачений не визнав своєї провини. Ви запросто навіть серед українських політв’язнів виявите, що всі визнали провину.

Справа Савченко

– Савченко врятували в Росії. Там її звинувачували у скоєнні злочинів, які вона не робила. Але ж в Україні цілком інші звинувачення, і цілком інші докази її провини. Я не передбачаю суд та слідство, нехай вони вирішують. Тим не менш, я бачу, що є представлені докази. А я, розумієте, захищаю тільки невинних.

Більше – дивіться в інтерв'ю з Марком Фейгіним.

Теги: Новини політики Новини України Роман Сущенко Українці в полоні РФ Марк Фейгін Надія Савченко Затримання Савченко журналісти
Джерело: 24 Канал
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