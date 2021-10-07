В Перу президент отправил правительство в отставку

Президент Перу Педро Кастильо отправил правительство в отставку. Он утверждает, что все для "повышения управляемости" и сохранения "равновесия между властью".

Кастильо поблагодарил главу правительства Гидо Бельидо Угарте за службу государству. Кроме того, президент анонсировал, что новый кабмин примет присягу в четверг 7 октября.

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Политик также призвал политические силы страны отказаться от идеологических разногласий в пользу государственных интересов.

Что известно о президенстве Кастильо

Кастильо стал президентом в конце июля 2021 года. Он победил Кейко Фухимори – дочь бывшего диктатора Альберто Фухимори. Преимущество президента во время второго тура выборов было минимальным.

Состав правительства парламент одобрил в конце августа.

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