В Перу президент отправил правительство в отставку
Источник:El Comercio
Президент Перу Педро Кастильо отправил правительство в отставку. Он утверждает, что все для "повышения управляемости" и сохранения "равновесия между властью".
Кастильо поблагодарил главу правительства Гидо Бельидо Угарте за службу государству. Кроме того, президент анонсировал, что новый кабмин примет присягу в четверг 7 октября.
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Политик также призвал политические силы страны отказаться от идеологических разногласий в пользу государственных интересов.
Что известно о президенстве Кастильо
Кастильо стал президентом в конце июля 2021 года. Он победил Кейко Фухимори – дочь бывшего диктатора Альберто Фухимори. Преимущество президента во время второго тура выборов было минимальным.
Состав правительства парламент одобрил в конце августа.
Безвиз между Украиной и Перу: что известно
- Украина и Перу ввели безвизовый режим. Поэтому граждане Перу смогут находиться в Украине до 90 дней в течение 180 дней.
- Соглашение об этом подписали еще 15 июля. Оно направлено на увеличение количества межчеловеческих контактов. Кроме того, должно способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам.