Кастільо подякував голові уряду Гідо Бельідо Угарте за службу державі. Крім того, президент анонсував, що новий Кабмін прийме присягу у четвер 7 жовтня.

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Політик також закликав політичні сили країни відмовитися від ідеологічних розбіжностей на користь державних інтересів.

Що відомо про президенство Кастільо

Кастільо став президентом наприкінці липня 2021 року. Він переміг Кейко Фухіморі – дочку колишнього диктатора Альберто Фухіморі. Перевага президента під час другого туру виборів була мінімальною.

Склад уряду парламент схвалив в кінці серпня.

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