В Перу рабочие газовой компании обнаружили древнее захоронение: фото находки
Источник:Daily Mail
Работники газовой компании Перу во время укладки трубопровода наткнулись на интересную находку. Они обнаружили останки 8 человек, похороненных в одной гробнице.
О случайно обнаруженном древнем захоронении издание сообщает со ссылкой на представителей компании Calidda.
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Детали о древнем захоронении в Перу
Рабочие обнаружили древнее захоронение при прокладке сетей природного газа в городе Чилка. Они нашли гробницу, в которой были останки 8 человек. Захоронению около 800 лет.
По словам археолога Сесилии Камарго, находка важна для изучения древнего города, расположенного в 60 километрах к югу от Лимы.
В Перу нашли древнюю гробницу / Фото AFP
Что обнаружили в гробнице
Тела взрослых и детей были завернуты в растительный материал. Их окружали кукуруза, посуда, а также духовые инструменты, в частности флейты. Некоторых людей закопали с ракушками на головах. В них обнаружили листья коки, которые использовали как стимулятор.
В захоронении, кроме остатков людей, была кукуруза / Фото AFP
Обнаружено древнее захоронение в Каменце-Подольском
Археологи в Каменце-Подольском при прокладке траншеи обнаружили захоронение женщины ХІІІ – ХIV века. Исследования погребальной камеры показали, что она прямоугольной формы. Вероятно, это был деревянный гроб.
Сейчас, по информации специалистов, захоронение является первым на территории Старого города.
Древнее поселение обнаружили в городе Чилка: смотрите карту