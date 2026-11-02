Будут хорошие новости: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на фронте

С наступлением глубокой осени характер боевых действий на фронте меняется. В условиях, когда повсюду царит туман, холод и моросящий дождь, существенную помощь оказывают высокий уровень подготовки пехотинца и качественное управление.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным "Перун". По его словам, сейчас 1 ОШП действует на более урбанизированном направлении, чем раньше. И плохие погодные условия позволяют действовать эффективно.

Какова ситуация на фронте?

Как подчеркнул Филатов, в ближайшее время должны появиться хорошие новости о последних действиях 1-го отдельного штурмового полка. Даже в таких сложных условиях можно добиваться результата.

Мы действуем эффективно. Думаю, что в ближайшее время появятся хорошие новости о последних действиях нашего подразделения. В то же время в Силах обороны есть подразделения, для которых сложные погодные условия являются критическими. Противник может воспользоваться низким уровнем организации управления и прорываться на большую глубину,

– отметил Филатов.

Военный рассказал, какова ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала

При этом Силы обороны в основном эффективно адаптируются к сложным погодным условиям. Чем дальше война – тем труднее врагу продвигаться вперед.

Противник наталкивается не на человеческий потенциал, а все же на подготовительные меры. Мы построили немало фортификационных сооружений и заграждений. Благодаря этим препятствиям противник не может воспользоваться туманами и дождями и быстро преодолеть заграждения,

– подчеркнул Филатов.

Добавим, по состоянию на 2 ноября Россия потеряла более 1 миллиона 592 тысяч человек личного состава. Так, за прошедшие сутки Силам обороны удалось уничтожить или ранить более 2500 оккупантов.