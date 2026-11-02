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Будуть гарні новини: командир 1 ОШП розповів про ситуацію на фронті

Петро Синєокий
Військовий оцінив ситуацію на фронті

Військовий оцінив ситуацію на фронті / Ілюстративне фото Getty Images

З настанням глибокої осені бої на фронті змінюються. В умовах, коли повсюди туман, холод та мряка, суттєво допомагає високий рівень підготовки піхотинця та якісне управління.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов з позивним "Перун". За його словами, зараз 1 ОШП працює на більш урбанізованому напрямку, ніж раніше. І погані погодні умови дають можливість діяти ефективно.

 
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Яка ситуація на фронті?

Як наголосив Філатов, найближчим часом мають бути гарні новини про останні дії 1 окремого штурмового полку. Навіть за таких складних умов можна отримувати результат.

Ми ефективно діємо. Думаю, що найближчим часом будуть гарні новини про останні дії нашого підрозділу. Водночас є підрозділи в Силах оборони, де складні погодні умови є критичними. Противник може користатися низьким рівнем організації управління та прориватися на більшу глибину– зазначив Філатов.

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Військовий розповів, яка ситуація на фронті: дивіться відео 24 Каналу

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При цьому Сили оборони здебільшого ефективно адаптуються до складних погодних умов. Чим далі війна – тим важче ворогу просуватися вперед.

Противник впирається не в людський потенціал, а все ж у підготовчі заходи. Ми побудували немало фортифікаційних споруд та загороджень. За рахунок цих перешкод противник не може скористатися туманами й дощами та швидко подолати загородження– підкреслив Філатов.

Додамо, станом на 2 листопада Росія втратила понад 1 мільйон 592 тисячі особового складу. Так, упродовж минулої доби Силам оборони вдалося знищити або поранити понад 2500 окупантів.

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