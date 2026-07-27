"Со мной этого не произойдет": почему украинцы до сих пор не носят с собой турникет

Число убитых и раненых в результате российских ударов постоянно растет. Во многих случаях решающими являются первые минуты после ранения, еще до приезда медиков.

Савва Чуйков убежден, что сегодня турникет должен быть обязательным предметом в сумке каждого украинца. Об этом инструктор по такмеду рассказал в интервью украинскому производителю турникетов SICH, передает 24 Канал.

Насколько важны практические навыки в наложении турникета?

В Украине продолжает расти количество пострадавших среди гражданских от российских обстрелов. Только в течение последних двух недель в результате комбинированных ракетно-дроновых атак:

в Одессе и области 20–21 июля погибли три человека, еще по меньшей мере 16 человек пострадали.

16 июля в результате очередной ночной атаки на Киев ранения получили по меньшей мере пять человек, среди них - 16-летний подросток.

13 июля во время обстрела Запорожья были ранены по меньшей мере десять мирных жителей;

на Сумщине только за период с 10 по 14 июля из-за массированных атак управляемыми авиабомбами и дронами травмировались более 45 гражданских.

На вопрос, может ли турникет спасти жизнь человека, никогда не проходившего обучение по медицинской помощи, Чуйков ответил, что вероятнее всего нет. Он считает, что человек, не имеющий навыков наложения турникета, не сможет ничего сделать в критической ситуации.

Это приблизительно как иметь во дворе автомобиль, но не уметь им управлять. В стрессовом состоянии вы не начнете думать: "О, у меня же есть турникет". Первой реакцией, как правило, является паника или состояние оцепенения. Мозг будет работать совсем по-другому. Так что даже минимальные знания уже повышают шансы правильно отреагировать,

– заявил специалист.

Поэтому, по его мнению, единственный вариант – постоянно тренироваться и совершенствовать этот навык на курсах и тренингах по медицинской помощи. Чуйков отметил, что человек, который уже проходил обучение, имеет гораздо больше шансов правильно сработать, чем тот, который впервые попадает в такую ситуацию.

На вопросы, какие люди чаще всего приходят к нему на курсы и о том, чем они мотивированы, инструктор ответил, что разделяет их на две основные категории.

Первая – люди, которых мотивирует ответственность. Они понимают, что в стране война и хотят быть готовыми помочь. Эти люди могут проходить обучение не в первый раз. Таких, по оценкам эксперта, примерно 30 – 40%.

Остальные 60 – 70% мотивирует страх. Специалист говорит, что многие из них откладывают обучение на потом. Однако после очередной атаки записываются на курс.

Также существует еще одна небольшая категория людей, которая составляет 1 – 2%. Чуйков рассказал: "Они приходят на учебу после того, как стали свидетелями смерти или тяжелого ранения человека и поняли, что в моменте растерялись и не знали, как помочь. На мой взгляд, это самая трагическая причина прийти на учебу".

Чем опасны самодельные турникеты?

Интервьюер спросил о том, известны ли инструктору случаи, когда отсутствие навыков или турникета могло стоить человеку очень дорого. Чуйков сказал, что знает о таком инциденте.

Он рассказал, что однажды во время блекаута во Львове маршрутка переехала ногу девушке. Подбежавший к ней первым прохожий увидел сильное кровотечение и попытался использовать собственный ремень в качестве турникета. Однако он не смог этого сделать.

К счастью, рядом оказалась женщина, которая имела два сертифицированных турникета. Она наложила один из них и остановила кровотечение у пострадавшей.

После этого журналист спросил, часто ли могут не работать самодельные турникеты.

Я бы сказал даже более жестко: они почти не работают. Есть американское исследование, которое это хорошо демонстрирует. В нем принимали участие 102 человека: мужчины и женщины всех возрастов. Через несколько месяцев после обучения Stop the Bleed, их навыки решили проверить – они должны были наложить импровизированный турникет. В результате это сделать за 1 минуту не удалось никому. Треть участников использовала на это 2 минуты и больше. Качественный сертифицированный турникет наложили все участники без исключения за 1 минуту,

– рассказал Чуйков.

Он уточнил, что шанс, что импровизированный турникет действительно сработает, очень низкий.

Инструктор рассказал, что во время тренингов просит людей оглянуться вокруг и через 30 секунд найти материалы для импровизированного турникета. По его словам, это помогает понять, что под рукой нет ничего пригодного и понять, что рассчитывать на самодельные решения опасно.

Почему турникет должен быть у каждого?

Чуйков назвал турникет единственным эффективным способом быстро остановить критическое кровотечение из конечности. Он привел статистику Командования Медицинских сил за 2025 год, согласно которой 52% боевых ранений приходится на нижние конечности, а еще 17% – на верхние. Специалист отметил, что при ударах по гражданским объектам люди получают очень похожие обломочные ранения.

Он поведал. что очень важно покупать только проверенные средства в специализированных магазинах, работающих с сертифицированной продукцией. Также нужно, чтобы продавцы разбирались в тактической медицине и не продавали сомнительные изделия.

Чуйков уточнил, что люди часто показывают ему турникеты очень низкого качества, найденные в интернете. Инструктор отметил: "рисковать жизнью ради экономии в 300-500 гривен в такой ситуации точно не стоит".

Также он ответил на вопрос о том, какой ключевой фактор удерживает украинцев от прохождения обучения.

У меня даже есть для этого свое название. Это украинский национальный вид спорта – "надеяться на лучшее". Люди не хотят думать о плохих сценариях. А если и думают, то убеждают себя: "со мной этого не произойдет", "обойдется", "кто-то другой поможет"… Еще раз подчеркиваю: не стоит ждать момента, когда страх или смерть близких станет ключевым стимулом приобрести турникет и прийти на учебу,

– призвал Чуйков.

Инструктор добавил, что каждый человек должен уметь оказать помощь себе и близким и иметь все необходимые для этого средства.