Первая леди США Джилл Байден покинула Белый дом ради учительства
Источник:AP
Джилл Байден несколько месяцев преподавала письмо и английский язык студентам колледжа онлайн. Во вторник, 7 сентября, она вернулась к учительству в Общественный колледж Северной Вирджинии, где работала с 2009 года.
Жена действующего президента США Джо Байдена стала первой в истории страны женщиной, которая покинула Белый дом, чтобы работать на обычной работе полный день. Она объяснила это своей любовью к учительству.
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"Есть некоторые вещи, которые вы просто не можете заменить, и я не могу дождаться возвращения в класс", – сообщила Байден.
Первая леди, которая будет работать
Первая леди более года преподавала студентам онлайн, в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями. По словам профессора Бостонского университета Тамми Вигил, для американцев жена президента, которая работает – это "большое дело".
До Джилл Байден все первые леди не работали вне дома, их задачей была поддержка мужей и детей. Иногда первые женщины США выступали специальными послами своих мужей, занимались благотворительностью и поддержкой социально незащищенных групп людей.
70-летняя жена Джо Байдена решила проторить собственный путь для себя и своих преемниц. Она подчеркнула, что всегда мечтала построить карьеру и муж не собирался заставлять ее отказаться от любимой работы.
Преподавание – это не только то, что я делаю. Это то, кем я являюсь,
– подчеркнула Байден.
Должность первой леди не имеет четкого описания деятельности и не оплачивается. Впрочем, она требует высокого уровня ответственности и публичности.
Джилл Байден собирается преподавать перед студентами каждый вторник и четверг. Все занятия проходят с соблюдением карантинных норм, в защитных масках. Первая леди также получила 2 дозы прививки от коронавируса.
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