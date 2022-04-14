Первая серьезная провокация за последние 10 дней: детали обстрела приграничных сел на Сумщине

Российские войска обстреляли села Сумщины, что неподалеку от границы. Досталось Большой Писаревке. Глава Сумской области назвал это крупнейшей провокацией за последние 10 дней.

Сейчас, отметил Дмитрий Живицкий, ситуация на Сумщине является стабильной и спокойной. Однако за несколько часов до этого пограничные села обстреляли из минометов или артиллерии.

К теме Российские оккупанты обстреляли большую Писаревку на Сумщине

Повреждены частные дома

Были сброшены 120-миллиметровые мины, повреждены частные дома. Мина залетела к людям прямо в избу. Это за последние дней 10 самая серьезная провокация,

– сказал Живицкий.

Глава ОВА отметил: обстрел происходил с территории России. Массированного наступления пока ожидать не следует, однако следует быть очень осторожными, ведь страна-агрессор расположена прямо у границы Сумской области.

Ожидать можно, чего угодно, – Живицкий

В соседней Харьковщине ведут активные боевые действия, поэтому ожидать, говорит Живицкий, можно чего угодно. Поэтому возвращаться на Сумщину женщинам с детьми, пожилым людям и больным еще не советуют. Зато в области ждут людей, у которых есть работа, чтобы возвращать регион к нормальной жизни.

Узнайте в видео: ситуация на фронте 14 апреля по состоянию на 18: 00