К более активным бомбардировкам орки прибегают из-за небоеспособности их армии на поле боя и провала так называемого блицкрига. Такое мнение высказал в эфире 24 канала военный эксперт Михаил Жирохов.

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Запасной план оккупантов

Первая стадия "операции" провалилась, поэтому они переходят ко второй (бомбардировкам – 24 канал),

– объяснил военный эксперт.

Жестокий обстрел Мариуполя

Вчера, 9 марта, российские оккупанты нанесли авиаудар по Мариуполю. Главной целью был роддом, который полностью уничтожили. Еще один удар прилетел рядом в центр города.

Мариупольский городской совет опубликовал жуткое видео последствий обстрела орков детской больницы. Оккупанты бессовестно били по детям.

Российские изверги безжалостно обстреляли роддом во время режима тишины, который сами подтвердили.

Позже стало известно – атакуя Мариуполь вражеское командование знало, что бомбы будут сбрасываться именно на роддом. В то же время изверги пытались перекинуть вину на украинскую армию.

Сегодня, 10 марта, стало известно, что из-за циничного обстрела роддома российскими захватчиками – погибли три человека, среди которых 1 ребенок. Кроме того, 17 человек пострадали, это дети, женщины, врачи.

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