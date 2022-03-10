До активнішого бомбардування орки вдаються через небоєздатність їхньої армії на полі бою та провал так званого бліцкригу. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу військовий експерт Михайло Жирохов.

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Запасний план окупантів

Перша стадія "операції" провалилась, тому вони переходять до іншого (бомбардування – 24 канал),

– пояснив військовий експерт.

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