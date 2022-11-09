Соответствующие результаты сообщило американское издание, ссылаясь на предварительные результаты голосования. Спартц переизбралась от Республиканской партии США.
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Спартц снова вошла в Конгресс
Республиканку Викторию Спартц переизбрали в Палату представителей США в 5-м округе штата Индиана,
– говорится в сообщении.
Спартц опередила свою конкурентку от демократов Джанин Ли Лейк более чем на 20% голосов избирателей.
Виктория Спартц снова вошла в Конгресс США / Скриншот The New York Times
Стоит напомнить, что Викторию Спартц выбрали снова от штата Индиана. Впервые она победила на выборах в ноябре 2020 года и уже в январе 2021 начала исполнять обязанности члена Палаты представителей.
По данным американских СМИ она стала первой этнической украинкой в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.
Что известно о скандале со Спартц
- Виктория Спартц известна тем, что написала письмо Джо Байдену. В нем конгрессмен просила проверить контакты главы Офиса Президента Андрея Ермака с Кремлем. Ведь, по сути, Спартц обвинила его в связях с Россией.
- В Белом доме в ответ на это заявили, что к рассмотрению этой информации отнесутся серьезно, однако делать поспешных выводов или прогнозов по этому делу не будут.
- Сам Ермак обвинения отверг и заявил, что они лживы и оскорбительны.
- Впоследствии Спартц в интервью заявила, что якобы есть препятствия в установлении надзора за американской военной помощью в Украине. После заявления США, НАТО и ЕС сказали, что претензий к Украине нет.
- Подробнее о Виктории Спартц, которая находится в оппозиции к Байдену и поддерживает Трампа, читайте по ссылке.
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