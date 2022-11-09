Соответствующие результаты сообщило американское издание, ссылаясь на предварительные результаты голосования. Спартц переизбралась от Республиканской партии США.

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Спартц снова вошла в Конгресс

Республиканку Викторию Спартц переизбрали в Палату представителей США в 5-м округе штата Индиана,
– говорится в сообщении.

Спартц опередила свою конкурентку от демократов Джанин Ли Лейк более чем на 20% голосов избирателей.

Спартц снова вошла в Конгресс
Виктория Спартц снова вошла в Конгресс США / Скриншот The New York Times

Стоит напомнить, что Викторию Спартц выбрали снова от штата Индиана. Впервые она победила на выборах в ноябре 2020 года и уже в январе 2021 начала исполнять обязанности члена Палаты представителей.

По данным американских СМИ она стала первой этнической украинкой в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

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