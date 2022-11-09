Соответствующие результаты сообщило американское издание, ссылаясь на предварительные результаты голосования. Спартц переизбралась от Республиканской партии США.

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Спартц снова вошла в Конгресс

Республиканку Викторию Спартц переизбрали в Палату представителей США в 5-м округе штата Индиана,

– говорится в сообщении.

Спартц опередила свою конкурентку от демократов Джанин Ли Лейк более чем на 20% голосов избирателей.



Виктория Спартц снова вошла в Конгресс США / Скриншот The New York Times

Стоит напомнить, что Викторию Спартц выбрали снова от штата Индиана. Впервые она победила на выборах в ноябре 2020 года и уже в январе 2021 начала исполнять обязанности члена Палаты представителей.

По данным американских СМИ она стала первой этнической украинкой в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Обратите внимание! Промежуточные выборы в США в две палаты парламента прошли 8 ноября. По предварительным результатам контроль над Палатой представителей могут забрать республиканцы. Предварительно известно, что окончательные результаты выборов будут сообщены после подсчета всех голосов. Вероятно, это может занять несколько дней или недель.

Что известно о скандале со Спартц

Виктория Спартц известна тем, что написала письмо Джо Байдену. В нем конгрессмен просила проверить контакты главы Офиса Президента Андрея Ермака с Кремлем. Ведь, по сути, Спартц обвинила его в связях с Россией.

В Белом доме в ответ на это заявили, что к рассмотрению этой информации отнесутся серьезно, однако делать поспешных выводов или прогнозов по этому делу не будут.

Сам Ермак обвинения отверг и заявил, что они лживы и оскорбительны.

Впоследствии Спартц в интервью заявила, что якобы есть препятствия в установлении надзора за американской военной помощью в Украине. После заявления США, НАТО и ЕС сказали, что претензий к Украине нет.

Подробнее о Виктории Спартц, которая находится в оппозиции к Байдену и поддерживает Трампа, читайте по ссылке.

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