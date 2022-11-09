Відповідні результати повідомило американське видання, посилаючись на попередні результати голосування. Спартц переобралась від Республіканської партії США.
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Спартц знову увійшла до Конгресу
Республіканку Вікторію Спартц переобрали до Палати представників США в 5-му окрузі штату Індіана,
– мовиться в повідомленні.
Спартц випередила свою конкурентку від демократів Джанін Лі Лейк на понад 20% голосів виборців.
Вікторія Спартц знову увійшла до Конгресу США / Скриншот The New York Times
Варто пригадати, що Вікторію Спартц вибрали знову від штату Індіана. Вперше вона перемогла на виборах в листопаді 2020 року та вже у січні 2021 року почала виконувати обов'язки члена Палати представників.
За даними американських ЗМІ, вона стала першою етнічною українкою в Конгресі Сполучених Штатів Америки.
Що відомо про скандал зі Спартц
- Вікторія Спартц відома тим, що написала листа Джо Байдену. В ньому конгресменка просила перевірити контакти глави Офісу Президента Андрія Єрмака з Кремлем. Адже, по суті, Спартц звинуватила його в зв'язках з Росією.
- У Білому домі у відповідь на це заявили, що до розгляду цієї інформації поставляться серйозно, проте робити поспішних висновків чи прогнозів щодо цієї справи не будуть.
- Сам Єрмак звинувачення відкинув та заявив, що вони брехливі та образливі.
- Згодом Спартц в інтерв'ю заявила, що нібито є перепони у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні. Після заяви США, НАТО та ЄС сказали, що претензій до України не мають.
- Детальніше про Вікторію Спартц, яка перебуває в опозиції до Байдена та підтримує Трампа, читайте за посиланням.
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