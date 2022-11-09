Відповідні результати повідомило американське видання, посилаючись на попередні результати голосування. Спартц переобралась від Республіканської партії США.

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Спартц знову увійшла до Конгресу

Республіканку Вікторію Спартц переобрали до Палати представників США в 5-му окрузі штату Індіана,
– мовиться в повідомленні.

Спартц випередила свою конкурентку від демократів Джанін Лі Лейк на понад 20% голосів виборців.


Вікторія Спартц знову увійшла до Конгресу США / Скриншот The New York Times

Варто пригадати, що Вікторію Спартц вибрали знову від штату Індіана. Вперше вона перемогла на виборах в листопаді 2020 року та вже у січні 2021 року почала виконувати обов'язки члена Палати представників.

За даними американських ЗМІ, вона стала першою етнічною українкою в Конгресі Сполучених Штатів Америки.

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