Первый официальный контакт Украины с администрацией Трампа: в СМИ назвали возможную дату

В феврале может состояться первый официальный контакт Украины с новой администрацией Дональда Трампа. Ожидается, что чиновники встретятся на съезде глав МИД стран-партнеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о возможных контактах с новой администрацией Трампа

В СМИ сообщили, что главу министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу пригласили на расширенное заседание министров иностранных дел. На нем должны встретиться представители Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США.

Ожидается, что эта встреча может состояться 12 февраля в Париже. Другие детали предстоящей встречи не раскрываются.

Поэтому, на встрече министров могут быть первые официальные контакты между Украиной и представителями новой администрации США под руководством президента Дональда Трампа.

Кроме того, Владимир Зеленский вскоре может приехать с официальным визитом в США. В рамках этого визита может состояться встреча с Дональдом Трампом на его новой должности.

По словам общественного деятеля Бориса Пинкуса, встреча Зеленского с Трампом может быть важнейшей за все предыдущие, ведь лидеры стран окончательно придут к решению относительно мира в нашей стране.

Пинкунс считает, что президент Украины должен согласиться на замораживание конфликта на линии фронта, которая есть сейчас, но не давать юридическое согласие на право России на оккупированные территории, а также сотрудничать с американскими представителями по борьбе с коррупцией в нашей стране.