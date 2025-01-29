Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про можливі контакти з новою адміністрацією Трампа

У ЗМІ повідомили, що очільника міністра закордонних справ України Андрія Сибігу запросили на розширене засідання міністрів закордонних справ. На ньому мають зустрітися представники Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.

Очікується, що ця зустріч може відбутися 12 лютого в Парижі. Інші деталі майбутньої зустрічі не розкриваються.

Відтак, на зустрічі міністрів можуть бути перші офіційні контакти між Україною та представниками нової адміністрації США під керівництвом президента Дональда Трампа.

Крім того, Володимир Зеленський невдовзі може приїхати з офіційним візитом у США. В рамках цього візиту може відбутися зустріч з Дональдом Трампом на його новій посаді.

За словами громадського діяча Бориса Пінкуса, зустріч Зеленського з Трампом може бути найважливішою за усі попередні, адже лідери країн остаточно дійдуть до рішення щодо миру в нашій країні.

Пінкунс вважає, що президент України має погодитись на замороження конфлікту на лінії фронту, яка є зараз, але не давати юридичну згоду на право Росії на окуповані території, а також співпрацювати з американськими представниками щодо боротьби з корупцією в нашій країні.