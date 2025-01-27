Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч з США, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Зеленський може зацікавити Трампа кількома пропозиціями. Водночас Україна може піти на певні вимоги США.

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Чим Зеленський може зацікавити Трампа на зустрічі

За словами громадського діяча, зустріч Зеленського з Трампом може бути найважливішою за усі попередні, адже лідери країн остаточно дійдуть до рішення щодо миру в нашій країні.

На думку Пінкуса, президент України має погодитись на замороження конфлікту на лінії фронту, яка є зараз, але не давати юридичну згоду на право Росії на окуповані території, а також співпрацювати з американськими представниками щодо боротьби з корупцією в нашій країні.

Крім того, чим більше Зеленський буде показувати своїми діями та планами відповідність до планів, які озвучує та починає реалізовувати Трамп щодо США, тим ближче він буде до Трампа. План, який привезе Зеленський, я б почав з назви "Make Ukraine great again",

– сказав він.

Громадський діяч зазначив, що Зеленський може зацікавити Трампа пропозицією про те, що саме ЗСУ стали "парасолькою" для захисту Європи. Однак за умови, щоб США допомогли українській армії бути стандартизованій за вимогами НАТО.

Президент України також наголосив, що військову допомогу нашій країні партнери можуть надавати з коштів від заморожених російських активів. Такі слова для президента США є важливими, а пропозиція Зеленського – вигідна.

До речі, Зеленський повідомив, що Трамп може зробити рішучі кроки для тиску на Росію. Мовиться про посилення санкцій та збільшення допомоги Україні.