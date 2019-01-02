Первая потеря Украины на Донбассе в новом году: известно имя погибшего военного

В первый день нового года, 1 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Николай Голубев. Бойцу было 20 лет, родом – из Волочиска Хмельницкой области.

Об этом сообщила координатор областного центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар.

24 канал сообщал, что 1 января пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 боец ООС. Им оказался Николай Голубев.

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Боец служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ и погиб во время минометного обстрела пророссийских боевиков. Известно, что 10-я бригада держит оборону в Новоайдарском районе Луганщины, а именно возле поселков Новотошковское и Крымское.

Добавим, что в 2017 году Голубев пошел служить в армию по контракту.

Время и место прощания с Голубевым пока не сообщается, ведь тело бойца еще не доставили домой.

Во время обстрелов боевиков на Донбассе погиб боец Николай Голубев: смотрите видео с комментарием о погибшем