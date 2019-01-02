Перша втрата України на Донбасі у новому році: відоме ім’я загиблого військового

У перший день нового року, 1 січня, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув український військовослужбовець Микола Голубєв. Бійцеві було 20 років, родом – із Волочиська, що на Хмельниччині.

Про це повідомила координаторка обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар.

24 канал повідомляв, що 1 січня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 боєць ООС. Ним виявився Микола Голубєв.

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Боєць служив у 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ та загинув під час мінометного обстрілу проросійських бойовиків. Відомо, що 10-та бригада тримає оборону в Новоайдарському районі Луганщини, а саме біля селищ Новотошківське та Кримське.

Додамо, що у 2017 році Голубєв пішов служити до армії за контрактом.

Про час та місце прощання з Голубєвим наразі не повідомляється, адже тіло бійця ще не доставили додому.

Під час обстрілів бойовиків на Донбасі загинув боєць Микола Голубєв: дивіться відео з коментарем про загиблого