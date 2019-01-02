18:16
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Якщо Порошенко заспіває Путіну. (Анти)логіка Ганни Герман
      Вєсті.UA
      15:46, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Перша втрата України на Донбасі у новому році: відоме ім’я загиблого військового

      4674 Читать новость на русском
      Перша втрата України на Донбасі у новому році: відоме ім’я загиблого військового
      Перша втрата України на Донбасі у новому році: відоме ім’я загиблого військового / Ілюстративне фото

      У перший день нового року, 1 січня, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув український військовослужбовець Микола Голубєв. Бійцеві було 20 років, родом – із Волочиська, що на Хмельниччині.

      Про це повідомила координаторка обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар.

      24 канал повідомляв, що 1 січня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 боєць ООС. Ним виявився Микола Голубєв.

      Читайте також: Окупанти заявили про підрив у Донецьку залізничного мосту

      Боєць служив у 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ та загинув під час мінометного обстрілу проросійських бойовиків. Відомо, що 10-та бригада тримає оборону в Новоайдарському районі Луганщини, а саме біля селищ Новотошківське та Кримське.

      Додамо, що у 2017 році Голубєв пішов служити до армії за контрактом.

      Про час та місце прощання з Голубєвим наразі не повідомляється, адже тіло бійця ще не доставили додому.

      Під час обстрілів бойовиків на Донбасі загинув боєць Микола Голубєв: дивіться відео з коментарем про загиблого

       

      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Хмельницького
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Український монумент потрапив у список найбільших статуй світу
       11 серпня 2015 , 17:08 1
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Барселона – Реал: найкращі меми як реакція на фіаско мадридців
       28 жовтня 2018 , 23:12
      Мессі та Суарес разом відсвяткували перемогу над Реалом
       29 жовтня 2018 , 09:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук