Первое талибское предупреждение: Таджикистан обвинили во вмешательстве в дела Афганистана

Заместитель председателя временного правительства Афганистана через СМИ предупредил Таджикистан. Абдул Гани Барадар подчеркнул, что Таджикистан якобы вмешивается во внутренние дела Афганистана.

Об этом Барадар сообщил в эфире телеканала Al Jazeera.

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Талибы направили на границу спецназовцев

Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие,

– сказал Барадар.

Что именно имеет в виду Барадар – он не конкретизировал. СМИ сообщают, что талибы уже направили на границу с Таджикистаном тысячи спецназовцев – чтобы "нейтрализовать возможные угрозы".

Таджикистан не признал талибов официальными властями Афганистана

Следует заметить, что официальное Душанбе не признало переходное правительство талибов официальными властями Афганистана.

Именно сюда с афганской территории хлынули тысячи беженцев, когда страну оккупировали талибы. Среди беглецов – много военных. Так именно Душанбе был первым местом пребывания бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани – после того, как он отрекся от полномочий и покинул родину.

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Что известно про Абдула Гани Барадара

Полевой командир и лидер политического крыла "Талибана".

Один из основателей "Талибана". В переходном правительстве талибов занял пост вице-премьера.

В сентябре появилась информация, что вице-премьер так называемого правительства талибов был застрелен в беспорядке между двумя группировками боевиков.

Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Лидер Национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд является именно таджикского происхождения. Сейчас он возглавляет силы сопротивления талибам в провинции Панджшер. Многие соратники Масуда тоже являются афганскими таджиками.