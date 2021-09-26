Про це Барадар повідомив в ефірі телеканалу Al Jazeera.
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Таліби направили на кордон спецпризначенців
Таджикистан втручається у наші справи, на кожну дію є протидія,
– сказав Барадар.
Що саме має Барадар – він не конкретизував. ЗМІ повідомляють, що таліби уже направили на кордон з Таджикистаном тисячі спецпризначенців – аби "нейтралізувати можливі загрози".
Таджикистан не визнав талібів офіційною владою Афганістану
Слід зауважити, що офіційний Душанбе не визнав перехідний уряд талібів офіційною владою Афганістану.
Саме сюди з афганської території ринули тисячі біженців, коли країну окупували таліби. Серед втікачів – багато військових. Так саме Душанбе був першим місцем перебування колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані – після того, як він зрікся повноважень та покинув батьківщину.
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Що відомо про Абдула Гані Барадара
- Польовий командир та лідер політичного крила "Талібану".
- Один з засновників "Талібану". У перехідному уряді талібів обійняв посаду віцепрем'єра.
- У вересні з'явилась інформація, що віцепрем'єр так званого уряду талібів був застрелений у заворушенні між двома угрупованнями бойовиків.
- Проте згодом цю інформацію спростували.