З Масудом розмовляли сенаторка від Республіканської партії Ліндсі Грем та член Палати представників республіканець Майк Волтц. Шанс розмовляти з лідером афганського спротиву політики назвали "великою честю".

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Масуд намірений і далі чинити опір талібам

Ми були раді почути, що він (Ахмад Масуд – 24 канал) зберігає наміри чинити опір жорстокості "Талібану" та дбати про захист прав і свобод людини,

– зауважив Майк Волтц.

Масуд розповів, що таліби, які окупували країну, вкрай непопулярні серед цивільного населення. Після розмови республіканці заявили, що "Талібан" не має бути визнаний легітимною владою в Афганістані. Така оцінка має надійти не лише від США, а й від всієї міжнародної спільноти, зауважили політики.

США не мають визнавати режим талібів

До складу їхнього кабінету (уряд талібів – 24 канал) та сил входять "Аль-Каїда" та інші терористичні групи. В інтересах Америки, щоб афганські таліби не були легітимізовані міжнародним співтовариством, оскільки вони є і були терористами,

– повідомив Волтц.

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Ополченці Масуда дислокуються у Панджшері

Зазначимо, що Панджшер – єдина провінція Афганістану, яка не підкорилась талібам. Саме тут дислокуються сили Фронту національного спротиву під керівництвом Ахмада Масуда. На захоплених землях провінції бойовики проводять чистки. Афганські ополченці просять світ відреагувати на масові розстріли.

Що відомо про Ахмада Масуда